Отдать свой голос за участников может каждый желающий
В Бурятии стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022», который продлится до 16 октября.
По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли пятеро участковых республики:
майор полиции Владислав Батуев из Закаменского района;
капитан полиции Александр Агафонов из Баргузинского района;
лейтенант полиции Тимур Хабаев из Еравнинского района;
лейтенант полиции Джабраил Бутаев из Баунтовского эвенкийского района;
лейтенант полиции Евгений Корнаков из Железнодорожного района Улан-Удэ.
Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый - 2022», авторизовавшись через одну из социальных сетей.
Победитель примет участие в финальном этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового
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