В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового

Отдать свой голос за участников может каждый желающий



В Бурятии стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022», который продлится до 16 октября.



По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли пятеро участковых республики:



майор полиции Владислав Батуев из Закаменского района;

капитан полиции Александр Агафонов из Баргузинского района;

лейтенант полиции Тимур Хабаев из Еравнинского района;

лейтенант полиции Джабраил Бутаев из Баунтовского эвенкийского района;

лейтенант полиции Евгений Корнаков из Железнодорожного района Улан-Удэ.



Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый - 2022», авторизовавшись через одну из социальных сетей.



Победитель примет участие в финальном этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.



