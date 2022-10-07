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В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового

В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового
Общество, 
Отдать свой голос за участников может каждый желающий

В Бурятии стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022», который продлится до 16 октября.

По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли пятеро участковых республики:

майор полиции Владислав Батуев из Закаменского района;
капитан полиции Александр Агафонов из Баргузинского района;
лейтенант полиции Тимур Хабаев из Еравнинского района;
лейтенант полиции Джабраил Бутаев из Баунтовского эвенкийского района;
лейтенант полиции Евгений Корнаков из Железнодорожного района Улан-Удэ.

Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый - 2022», авторизовавшись через одну из социальных сетей.

Победитель примет участие в финальном этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

полиция конкурс участковые

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