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Бурятия откажется от республиканского Дня отца

Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь регион будет отмечать праздник вместе со всей Россией

В Бурятии не будут отмечать День отца каждое последнее воскресенье октября.

Республика стала одним из первых регионов, кто ввёл этот праздник. День отца в Бурятии появился в календаре республиканских праздников в 2018 году по инициативе главы Алексея Цыденова. «Конечно же, мать – это основа семьи. Но отец – это всегда пример, который перед глазами детей - наша с вами жизнь, образ жизни, поведение в семье, на работе, с коллегами, с друзьями, с соседями. В конечном итоге, отношение к стране, государству, к старшим. Это то, с чего дети берут пример», - пояснял он.

Однако в прошлом году праздник День отца был также учреждён указом президента России. Он отмечается в третье воскресенье октября. В 2022 году эта дата выпала на 16 октября.

Таким образом в Бурятии этот праздник «задвоился». Для исключения этого момента министерство социальной защиты инициировало законопроект с предложением признать утратившим силу пункт о праздновании Дня отца из республиканского закона «О праздничных днях и памятных датах».

- Нецелесообразно отмечать отдельно российский, отдельно республиканский праздник, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.

Таким образом, отныне День отца в Бурятии будут праздновать вместе со всей страной – в третье воскресенье октября.
Праздники день отца

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