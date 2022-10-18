Теперь регион будет отмечать праздник вместе со всей Россией
В Бурятии не будут отмечать День отца каждое последнее воскресенье октября.
Республика стала одним из первых регионов, кто ввёл этот праздник. День отца в Бурятии появился в календаре республиканских праздников в 2018 году по инициативе главы Алексея Цыденова. «Конечно же, мать – это основа семьи. Но отец – это всегда пример, который перед глазами детей - наша с вами жизнь, образ жизни, поведение в семье, на работе, с коллегами, с друзьями, с соседями. В конечном итоге, отношение к стране, государству, к старшим. Это то, с чего дети берут пример», - пояснял он.
Однако в прошлом году праздник День отца был также учреждён указом президента России. Он отмечается в третье воскресенье октября. В 2022 году эта дата выпала на 16 октября.
Таким образом в Бурятии этот праздник «задвоился». Для исключения этого момента министерство социальной защиты инициировало законопроект с предложением признать утратившим силу пункт о праздновании Дня отца из республиканского закона «О праздничных днях и памятных датах».
- Нецелесообразно отмечать отдельно российский, отдельно республиканский праздник, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
Таким образом, отныне День отца в Бурятии будут праздновать вместе со всей страной – в третье воскресенье октября.
Бурятия откажется от республиканского Дня отца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вадим Сутурин погиб в мае
На фрукты не было необходимых документов
Прокуратура обязала администрацию города модернизировать светофоры
В Бурятии объявлен сбор денег на операцию пострадавшему мальчику
Горностая редко удаётся встретить, а этот зверёк буквально позировал на камеру
В дело вмешалась прокуратура
Соревнования пройдут в формате 3х3
Акция действует до 11 ноября
В республике преимущественно без осадков
В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 2015 года рождения и младше
Перед военнослужащими выступила музыканты «Тайм-Аута»
Прошла презентация 4 туристических маршрутов в Аларском районе
Заявки принимаются до 7 ноября
Юная исполнительница выступила на сцене «Крокус-сити холла» в Москве
Этим займётся инициативная группа «Тоонто нютаг – связь поколений»