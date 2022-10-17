Они будут направлены для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей
Свыше 35,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям. Распоряжения о выделении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документы опубликованы в разделе правовой информации на сайте кабмина РФ.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, из общей суммы более 29 млрд рублей будет направлено для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей и в среднем составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.
- Бурятия из этой суммы, согласно распоряжению, получит дополнительно свыше 412,4 млн рублей, - прокомментировала документ министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В республике сегодня получателями выплаты на детей от 3 до 7 лет являются 36799 семей на 46816 детей. С начала года на эти цели израсходовано более 4,4 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка.
Бурятия дополнительно получит более 400 млн на детские выплаты
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