Роспотребнадзор провёл открытый урок
Чистые руки - это залог нашего здоровья, поэтому важно с самого детства прививать подрастающему поколению навыки мытья рук.
14 октября, в преддверии Всемирного дня чистых рук, специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии провели открытый урок по обучению детей младшего школьного возраста правильному мытью рук в средней общеобразовательной школе №17 Улан-Удэ.
Специалисты побеседовали с ребятами о том, для чего мы моем руки, когда и как часто необходимо мыть руки, а самое главное - как правильно их мыть. Дети проявили большой интерес к освещаемой теме, активно отвечали на вопросы, участвовали в викторинах.
Также для учеников, совместно со своими одноклассниками, было предложено выполнить творческое задание – подготовить плакат о важности чистоты рук, сообщили в пресс-службе управления.
В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки
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