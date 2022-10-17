В Улан-Удэ школьников научили правильно мыть руки

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора по Бурятии

Роспотребнадзор провёл открытый урок



Чистые руки - это залог нашего здоровья, поэтому важно с самого детства прививать подрастающему поколению навыки мытья рук.



14 октября, в преддверии Всемирного дня чистых рук, специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии провели открытый урок по обучению детей младшего школьного возраста правильному мытью рук в средней общеобразовательной школе №17 Улан-Удэ.



Специалисты побеседовали с ребятами о том, для чего мы моем руки, когда и как часто необходимо мыть руки, а самое главное - как правильно их мыть. Дети проявили большой интерес к освещаемой теме, активно отвечали на вопросы, участвовали в викторинах.



Также для учеников, совместно со своими одноклассниками, было предложено выполнить творческое задание – подготовить плакат о важности чистоты рук, сообщили в пресс-службе управления.



