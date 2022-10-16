Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти
15 октября около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины при тушении пожара жилого домов в селе Малета Петровск-Забайкальского района. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили владельца дома, жителей села, проживающих по соседству с домом, в котором произошёл пожар. Установлена личность мужчины, погибшего при пожаре, это 59-летний местный бездомный. Внешним осмотром тела признаков насильственного характера смерти не выявлено.
- Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти. Также опрошены сотрудники государственного пожарного надзора, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печи.
После выяснения всех обстоятельств инцидента следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
Общество, Фото:
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