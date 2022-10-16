В Забайкалье выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти



15 октября около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины при тушении пожара жилого домов в селе Малета Петровск-Забайкальского района. По данному факту проводится доследственная проверка.



Следователи осмотрели место происшествия, опросили владельца дома, жителей села, проживающих по соседству с домом, в котором произошёл пожар. Установлена личность мужчины, погибшего при пожаре, это 59-летний местный бездомный. Внешним осмотром тела признаков насильственного характера смерти не выявлено.



- Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти. Также опрошены сотрудники государственного пожарного надзора, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печи.



После выяснения всех обстоятельств инцидента следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

