Также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории
13 октября в микрорайонах Загорск и Восточный города Улан-Удэ пройдёт очередной межведомственный рейд по отлову собак и вопросам благоустройства. Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности администрации обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, совместно с подрядными организациями проведут отлов безнадзорных животных, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории.
- Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула и благоустройства, уточнить интересующую информацию можно будет по номеру телефона: 46-09-29, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
С 10:00 до 16:00 по улице Столичная, 2а жители микрорайонов смогут поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. Отметим, при регистрации необходимо установить микрочип животному. Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в будние дни в ветеринарных кабинетах городской станции.
Добавим, что в настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
По правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдёт рейд по отлову собак
Общество, Фото:
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