Мэр Улан-Удэ проверил как очищает дым инновационный фильтр

Сегодня, 11 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил котельную школы-интерната №22 по улице Лысогорской, 85а, в микрорайоне Шишковка, где был установлен экспериментальный электростатический фильтр-дымоуловитель. Устройство является современным и наиболее совершенным методом очистки дыма и должно помочь значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.Договор о разработке и внедрении фильтра был заключён между администрацией города и АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» в прошлом году. Экспериментальный образец установили в апреле этого года на муниципальную угольную котельную школы-интерната № 22, которая помимо соцобъекта обеспечивает теплоснабжением ещё несколько многоквартирных домов.- Таких фильтров для небольших котельных в России вообще в принципе нет. Буквально за год были подготовлены научные расчёты вместе с БНЦ, изготовлен опытный образец. И вот сейчас он проходит испытания, - рассказал Игорь Шутенков.Фильтр представляет собой устройство в виде металлического закрытого корпуса, предназначенное для улавливания взвешенных веществ, сажи и расщепления бензопирена методом окисления озоном. Дым приобретает электрический заряд и оседает в модулях из металлических пластин, имеющих противоположный заряд. У конструкции двойной защитный корпус и отдельные выдвижные модули для беспрепятственной очистки системы. Также в прибор входит генератор поля, система датчиков, автоматический блок управления системой. Эффективность устройства может достигать 99%.- Пока это опытный образец, то есть мы его «доводим до ума». У нас сейчас предстоят достаточно сложные испытания зимой, потому что температурные испытания и так далее. То есть, чтобы все недостатки вскрыть, чтобы усовершенствовать конструкцию, проработать все механизмы и запустить фильтр с учётом всех моментов уже в серийное производство, - пояснил генеральный директор АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.После осмотра котельной глава города озвучил промежуточные итоги использования электростатического фильтра.- Уже сейчас, когда котлы работают не на полную мощность, результаты показывают, что бензапирен уменьшается на 16%, выброс сажи в атмосферу – на 55%. Но мы должны пройти все этапы эксперимента - это и полная, и частичная, и пиковая загрузка котлов, чтобы получить конкретные цифры и результаты. Конечно, эксперимент мы доведём до конца и будем по крайней мере наши муниципальные котельные оснащать доработанным фильтром, а потом тиражировать уже в другие области и города, - подчеркнул Игорь Шутенков.Мэр также напомнил, что благодаря поддержке полпреда ДФО Юрия Трутнева, главы и правительства Бурятии в июле этого года Улан-Удэ официально распоряжением правительства России стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Цель проекта – в первую очередь, снижение выбросов опасных веществ в атмосферу.- Работа по «Чистому воздуху» идёт и по другим направлениям: необходимо модернизировать электросетевое хозяйство, чтобы частные дома в будущем перешли на электроотопление, в первую очередь, начинаем проектировать перевод Левобережья на экологичное теплоснабжение. Конечно, необходима модернизация большинства электросетей в городе, но главное уже есть. Мы участник проекта «Чистый воздух», при федеральной поддержке сможем выполнить и реконструкцию электросетей, и установить больше таких инновационных фильтров на наши муниципальные котельные. Работаем над тем, чтобы воздух стал чище для наших горожан, - подытожил Игорь Шутенков.Напомним, в Улан-Удэ по инициативе мэра города при поддержке правительства Бурятии второй год работает проектный офис «Чистый воздух», в который включены представители Роспотребнадзора, Минприроды, Минстроя, администрации г. Улан-Удэ, учёные и т.д. Их задача – найти решение, как сделать воздух в городе чистым. Для решения проблемы грязного воздуха применяется комплексный подход. Одно из мероприятий – эксперимент с фильтром-дымоуловителем, который призван показать, будет ли снижение выбросов в атмосферу на городских котельных.Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше 2000 автономных источников теплоснабжения юридических лиц. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.