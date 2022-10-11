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Вузы Бурятии будут совместно развивать креативные индустрии

Вузы Бурятии будут совместно развивать креативные индустрии
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
ВСГУТУ и ВСГИК подписали соглашение о сотрудничестве

В Бурятии Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления и Восточно-Сибирский государственный институт культуры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу двух вузов в области развития креативных индустрий.

В рамках договорённостей учебные учреждения обязуются организовать совместные просветительские и образовательные проекты по основам творческого предпринимательства, внедрять ориентированные на практику программы курсов по созданию и продвижению творческих продуктов.

Кроме того, стороны договорились о создании актуальных технологических решений по производству креативных продуктов с использованием инфраструктуры и разработок обоих образовательных учреждений. Итогом сотрудничества станет совместное производство малых серий товаров и их дальнейшая коммерциализация.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, первым проектом подписанного соглашения станет разработка и изготовление прототипов сувенирной продукции и украшений из металлов. Для этого предполагается использовать потенциал центра создания креативных прототипов ВСГИК и научно-технологические разработки кафедры «Металловедение и технологии обработки материалов» ВСГУТУ.

- На базе института культуры планируется открытие центра прототипирования – креативной площадки по созданию прототипов в области декоративно-прикладного искусства, в том числе ювелирных изделий. Мы определили характер сетевого взаимодействия в образовательном процессе по направлениям подготовки «Декоративно-прикладное искусство» во ВСГИК и «Технологии художественной обработки металлов» во ВСГУТУ. Также обсудили вопросы о научном сопровождении, сотрудничестве в части выпускных и курсовых работ, консультаций по работе с металлом, - отметила Елена Перова, ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры и искусства.

- Подписанное соглашение является продолжением работы по выстраиванию тесного взаимодействия с вузами Бурятии по различным направлениям. Почему ВСГИК и ВСГУТУ? На базе института культуры открывается центр прототипирования, работа которого связана с обработкой металла, а в нашем университете накоплен богатый опыт. Более 40 лет мы готовим металловедов и 20 лет выпускаем специалистов по художественной обработке металлов. Параллельно с этим наши студенты изучают живопись, рисунок, графику, то есть художественную часть, которая хорошо развита во ВСГИК. Поэтому объединив наши знания, мы получим хороший результат для развития креативных индустрий Бурятии, - рассказал Игорь Сизов, ректор ВСГУТУ.

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