Председателю комитета по управлению имуществом администрации города объявлено предостережение
В столице Бурятии прошла выездная встреча прокурора Советского района Улан-Удэ с жильцами аварийных домов. Встреча проводилась в связи с проверкой публикаций о несогласии собственников с выкупной ценой за изымаемые квартиры в аварийных жилых домах по ул. Шмидта, 32, и по ул. Кирова, 20. Также в ней приняли участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и администрации города.
На встрече были даны разъяснения гражданам о порядке выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и возможности заключения с собственниками квартир аварийного жилищного фонда договоров мены, правозащитной роли органов прокуратуры.
- По гражданским делам по искам органа местного самоуправления об изъятии у граждан жилых помещений, их выкупе и выселении, рассматриваемым с участием прокурора, будет обеспечена законность путём дачи заключений и проверки законности судебных постановлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Прокуратурой района объявлено предостережение председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ о недопустимости нарушений условий предоставления субсидии в целях предупреждения рисков невыполнения этапа региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
В Улан-Удэ прокуратура встретилась с жителями аварийных домов
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