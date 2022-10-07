В Приольхонье учёные нашли уникальную металлургическую печь

По форме она сильно отличается от уже известных наземных печей



Археологи Иркутского политеха обнаружили древний металлургический горн (печь) уникальной грушевидной формы. Изыскания проводились в Ольхонском районе Иркутской области.



В работах участвовали доценты ИрНИТУ Алексей Тетенькин и Дмитрий Кичигин. Экспедицию возглавил профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии Артур Харинский.



По его словам, основная цель таких поездок – определение границ археологических объектов для последующего внесения в земельный кадастр и получение новой информации о самих объектах. В 2022 году историки сконцентрировались на изучении памятников в районе деревни Курма и Куркутского залива. Местность в Ольхонском районе известна как один из центров древней металлургии, что подтверждают многочисленные находки в виде шлаков.



Приступая к обследованию, политеховцы воспользовались наработками иркутского геолога и археолога Сергея Снопкова. Учёный тесно сотрудничает с геофизиками SSG ИрНИТУ, где развивают бесконтактные технологии электромагнитных зондирований Земли. При помощи таких методик Сергей Снопков выявил на участке геомагнитные аномалии.



- Интересно, что в тех местах, где Сергей Снопков обнаружил аномалии, мы и нашли металлургические сооружения. Это говорит о том, что методы поиска, не требующие предварительных раскопок, эффективны и в археологии, – подчеркнул профессор.



Учёным удалось сделать два открытия. На объекте «Курминское озеро-6» найден большой грушевидный горн, расположенный на поверхности земли. По форме он сильно отличается от уже известных наземных печей, напоминающих оградки из вертикальных плит с верхней крышкой. Необычная находка может занимать промежуточное положение между более распространёнными крупными подземными и миниатюрными наземными объектами.



- Уникальный горн говорит о своеобразной эволюции в металлургии первобытного человека. Значение грушевидной формы нам ещё предстоит выяснить. Вероятно, что она позволяла выплавлять большой объём металла, – отметил руководитель экспедиции.



Кроме того, ученые работали на археологическом объекте «Курминское озеро-5», где вскрыли земляной горн, предварительно датируемый 2 в. до н.э. – 6 в.н.э. Имеющая треугольные очертания печь, подобно воронке, углубляется вниз, соединяясь подземным каналом с пригорновой ямой. Под землёй в районе Курмы скрыто много подобных сооружений. Это указывает на большие масштабы металлургической промышленности и высокое экономическое значение Прибайкалья в древности.



- Возможно, металл поставляли и в соседние регионы. Это не продажа в привычном нам понимании, а скорее всего, обмен железных заготовок и кусков металла на другой товар. Такой расцвет производства наблюдается на западном побережье Байкала как раз в период с конца I тыс. до н.э. по начала I тыс. н.э. Это связано с Елгинской археологической культурой железного века, которая преобладала здесь в то время, - пояснил Артур Харинский.



Найденные объекты законсервировали до следующего полевого сезона. Научные отчёты с полученными материалами направят в Институт археологии РАН после камеральной обработки.



Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, за последние 10 лет Артур Харинский вместе с коллегами обнаружил в Приольхонье около 30 горнов.

