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В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам

В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике реализуется проект «Неотложка»

В Бурятии по проекту «Неотложка» одиноким пенсионерам и инвалидам республики предоставляют продуктовые наборы и твёрдое топливо. В период с июля по октябрь помощь уже получили более 400 человек, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

- С начала года продуктовые наборы наши социальные работники доставили 311 одиноко проживающим гражданам и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Твёрдым топливом обеспечены 103 жителя республики этой же категории, - пояснила руководитель автономной некоммерческой организации социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита» Арюна Мылзенова. – Изначально мы планировали охватить порядка 500 человек, однако теперь их число значительно увеличилось.

По словам Арюны Мылзеновой, до конца года 15 поставщиков доставят дрова около 500 пенсионерам в 11 районах республики: Иволгинском, Кабанском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Мухоршибирском, Окинском, Тарбагатайском, Баунтовском, Северобайкальском, Муйском и городе Улан-Удэ. Вместе с тем, более тысячи продуктовых наборов получат нуждающиеся граждане возрастной категории 65+ и инвалиды в 20 районах Бурятии.

Лидия Викторовна проживает в Мухоршибирском районе. Она стала одной из получательниц адресной помощи.

- Пенсия – мой единственный доход. Она небольшая, социальную доплату не получаю. Основная часть дохода тратится на продукты питания и медикаменты, после этих трат мало остается средств для прочих расходов, в том числе для покупки топлива. Так уж вышло, что живу я одна, детей нет, - рассказала пенсионерка. – Очень благодарна людям, которые помогают нам одиноким пенсионерам и такой весомой поддержке.

Доставкой дров доволен и Николай Иванович, житель одного из сёл Кабанского района.

- Живу один, сын с семьёй находится в другом регионе. К сожалению, материально никак не помогает. В быту мне помогает социальный работник. И продукты покупает, и в доме порядок наводит. Кроме пенсии других доходов у меня не имеется. В нашем возрасте львиная доля средств уходит на медикаменты и питание. Топливо необходимо, так как дом неблагоустроенный. Искренне благодарен за заботу, за такой без ложной скромности щедрый подарок, потому как топливо сейчас дешёвым не назовёшь, – сообщил Николай Иванович.

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