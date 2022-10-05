Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах
За неделю с 26 сентября по 2 октября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.
- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привились более 251 тыс человек, что составляет 25,5% от численности населения республики.
Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С начала года сотрудники уголовного розыска раскрыли около трёх тысяч преступлений
Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах
На уборку вышли инспекторы
«Он геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других», - рассказал Хамбо Лама
Мужчина поставил на учёт гражданина Кыргызстана
Мужчине назначили судебный штраф
Когда бездомные собаки сбиваются в стаи, они превращаются в хищников
Воздушное судно подожгут в рамках учений МЧС
Лису встретили в микрорайоне Импульс
Воды не будет полдня
Особую благодарность депутаты выразили ветеранам педагогического труда
Всего в республике почти 10 тысяч учителей
Бойцы спецподразделений несли службу три месяца
В больницах лечатся 85 человек
На открытие приехал внук Ивана Баграмяна