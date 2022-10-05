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Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль

Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах

За неделю с 26 сентября по 2 октября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привились более 251 тыс человек, что составляет 25,5% от численности населения республики.

ОРВИ

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