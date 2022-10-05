Заболеваемости ОРВИ в Бурятии пошла на убыль

Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах



За неделю с 26 сентября по 2 октября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.



- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привились более 251 тыс человек, что составляет 25,5% от численности населения республики.



