В Бурятии одновременно откроют десять новых школ

















Десять школ в Бурятии, строящихся по механизму концессионного соглашения, планируется открыть для учеников одновременно 1 сентября 2023 года. На сегодня объекты находятся в высокой степени готовности, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.Строительство школ началось во втором квартале 2022 года. Часть введут в эксплуатацию в этом году, часть в следующем. Как заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, вне зависимости от того, когда объекты будут введены в эксплуатацию, свои двери для школьников школы планируется открыть 1 сентября 2023 года.В Бурятии из 17-ти строящихся сейчас школ десять возводят с применением механизма концессионного соглашения. Так, пять школ строятся в Иволгинском районе, одна в Тарбагатайском и четыре – Улан-Удэ.В ходе рабочей поездки по объектам Евгений Луковников также рассказал, что строительство этих школ приходится отрабатывать в ручном режиме из-за ряда сложностей, связанных с механизмом концессионного соглашения.- Сроки очень сжатые для застройщиков, есть ряд неудобств, что во всей этой структуре, кроме заказчика, генподрядчика, ещё есть структуры, которые ведут стройконтроль, они находятся в Москве. Это федеральные учреждения, из-за этого теряется мобильность в принятии решений. Сегодня мы рассмотрели вопросы по решению технических вопросов, по финансированию и естественно придется дорабатывать все в ручном режиме, - отметил зампред правительства.Что касается степени готовности объектов, то большинство объектов уже находятся в высокой стадии готовности.- Каркасы готовы, тепловые контуры будут закрыты к середине октября, будет подключено отопление и начнут проводиться работы по внутренней отделке, по устройству внутренних инженерных сетей, – сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Общая стоимость строительства 10 школ составляет почти семь миллиардов рублей. Из них более четырёх миллиардов - средства концессионера, более двух млрд - средства федерального бюджета и чуть более 53 миллионов - региональный бюджет.В октябре 2021 года между Республикой Бурятия и ООО «ПроШкола» заключены 10 концессионных соглашений для строительства десяти школ. Это четыре школы в Улан-Удэ: в мкр. Забайкальский, по ул. Жердева, в 103 мкр. и в 102 мкр. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в сёлах Иволгинск, Нур-Селение, Нижняя Иволга, Поселье, Сотниково и в Нижний Саянтуй.