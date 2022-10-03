Жительница Бурятии не включила детей в долю на жильё по маткапиталу

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, жительнице Джидинского района Бурятии при рождении второго ребёнка решением территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации выдан государственный сертификат на материнский капитал.



В 2021 году женщина приобрела жилой дом и земельный участок с использованием средств материнского капитала, однако обязательства по оформлению его в долевую собственность с детьми не исполнила.



- Выступая в защиту жилищных прав детей, один из которых является инвалидом, прокурор направил в суд исковое заявление о признании за ними прав собственности на жилой дом и земельный участок, приобретённые за счёт средств материнского капитала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Исковые требования прокурора удовлетворены.



Решение суда вступило в законную силу.

