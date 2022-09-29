Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую













Новую школу в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии введут в эксплуатацию в конце ноября. Об этом заявил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников во время рабочего визита на объект.Сейчас там работают 80 человек, строительная готовность 77%. Ведутся работы по устройству пожарных резервуаров, витражей, подпорных стен, напольной плитки, кровли, внутренних сетей электроснабжения и инженерных сетей. Кроме того, завершается монтаж вентиляции и внутренняя отделка, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.Школа будет рассчитана на 250 мест. Её общая стоимость – 483 млн рублей.- Общий объём финансирования 483 млн рублей. Этих денег достаточно чтобы школу закончить в полном объёме, с оборудованием, мебелью, благоустройством, детскими, спортивными площадками. Футбольное поле будет чуть меньшим размером. Поэтому планируем все работы до 30 ноября закончить, – сообщил зампред правительства Евгений Луковников.- Сейчас объект выходит на завершающую стадию, оборудование уже поступает, на этой неделе должны завершить благоустройство территории и полностью закрыть тепловой контур. Все инженерные сети подключены. Ничего не мешает подрядной организации сейчас делать внутреннюю отделку и к 30 ноября объект будет введён в эксплуатацию, – также заверил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Строительство школы началось во втором квартале 2021 года. Подрядная организация - ООО «Дом 2000». Объект строится по типовому проекту. Школа будет оснащена современным оборудованием. В трёхэтажном здании разместятся, помимо кабинетов, обеденный зал на 125 мест, зрительный зал на 114 мест, а также читальный зал, спортзал и лифт.