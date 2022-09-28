Съезд организован Российским обществом хирургов
28 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с участниками III съезда хирургов Дальневосточного федерального округа, который будет проходить в Улан-Удэ. Среди почётных гостей съезда - выдающийся российский хирург, депутат Госдумы Бадма Башанкаев и директор Школы медицины ДВФУ Кирилл Стегний, сообщили в пресс-службе правительства республики.
29 сентября в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ пройдёт III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология». Он организован Российским обществом хирургов.
В столице Бурятии «звёзды» российской хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока обсудят актуальные вопросы современной хирургии, поделятся опытом с врачами нашего региона, а также проведут мастер-классы.
30 сентября в республиканской клинической больнице имени Семашко приглашённые специалисты проведут четыре операции, которые будут в режиме реального времени транслироваться в зал для участников съезда. Это фундопликация грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, лапароскопическая герниотомия, герниопластика паховой грыжи, лапароскопическая герниотомия, герниопластика послеоперационной грыжи, продольная резекция желудка по поводу ожирения.
В Улан-Удэ соберутся ведущие хирурги страны
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