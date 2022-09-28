В исправительном учреждении прошёл конкурс плакатов и рисунков
В улан-удэнской колонии №7 среди осаждённых прошёл конкурс плакатов и рисунков «Береги воду, береги электроэнергию!».
По словам организаторов, к оформлению работ женщины отнеслись очень ответственно, они в доступной форме донесли информацию о бережном отношении к водным ресурсам и электроэнергии, как её расходовать и как правильно пользоваться. Все плакаты и рисунки размещены в отрядах учреждения для ознакомления.
Также по результатам проведённого конкурса рисунков были выбраны две лучшие работы, которые решено размножить и разместить во всех отрядах учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Плакаты осуждённых о бережливости разместят в колонии Улан-Удэ
Общество, Фото:
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