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Плакаты осуждённых о бережливости разместят в колонии Улан-Удэ

Плакаты осуждённых о бережливости разместят в колонии Улан-Удэ
Общество,  Фото:pexels.com
В исправительном учреждении прошёл конкурс плакатов и рисунков

В улан-удэнской колонии №7 среди осаждённых прошёл конкурс плакатов и рисунков «Береги воду, береги электроэнергию!».

По словам организаторов, к оформлению работ женщины отнеслись очень ответственно, они в доступной форме донесли информацию о бережном отношении к водным ресурсам и электроэнергии, как её расходовать и как правильно пользоваться. Все плакаты и рисунки размещены в отрядах учреждения для ознакомления.

Также по результатам проведённого конкурса рисунков были выбраны две лучшие работы, которые решено размножить и разместить во всех отрядах учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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