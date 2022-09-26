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В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги

В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги
Общество,  Фото:минтранс РБ
Минтранс проверил качество дорожных работ

В Прибайкальском районе Бурятии дорожники закончили ремонт двух объектов - улицы Мелиораторов в селе Халзаново и местной дороги Халзаново-Турунтаево. Для контроля на место выехала рабочая комиссия. Специалисты определили протяжённость отремонтированных участков дороги, замерили ширину, проверили наличие всех дорожных знаков на соответствие проекту.

- Минтранс Бурятии, как главный распорядитель бюджетных средств и куратор нацпроекта «Безопасные качественные дороги» следит за ходом выполнения работ на дорогах. При готовности объекта свыше 80-90% специалисты выезжают для замеров физических параметров, - отметили в пресс-службе.

В селе Халзаново отремонтировали улицу, по которой проходит маршрут школьного автобуса. Протяжённость участка около 600 метров. Здесь установили освещение, устроили тротуары, обустроили автобусные остановки. На автомобильной дороге Турунтаево – Халзаново, протяжённость которой 1,8 км, уложили асфальт, устроили водопропускные трубы.

- На данных объектах физические параметры соответствуют проекту, также в ближайшие две-три недели мы планируем осуществить выезды в Заиграевский, Иволгинский, Тарбагатайский районы и конечно измерить физический параметры объектов в городе Улан-Удэ. У каждого участка свой срок завершения, но в целом все работы мы должны закончить до 1 декабря – вместе с оплатой и приёмкой дорог, - отметила Марина Кочерина, зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства минтранса Бурятии.



На этих улицах уже сделали вырубку асфальта и все образцы прошли лабораторные испытания качества, то есть показатели водонасыщения и коэффициент уплотнения соответствуют нормативным требованиям. Однако, для официального ввода дороги в эксплуатацию будет создана специальная комиссия.

- Дорога готова к сдаче на 99%. Подрядчику необходимо устранить небольшие замечания, дополнительно у нас ещё проводятся ремонтные работы в Татаурово и станции Таловка, сдача по ним намечена на конец октября, - Николай Бурдуковский, специалист комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Улан-Удэ.

- До сегодняшних дней дорога имела гравийное покрытие. После таяния снега или дождя образовывались ямы и выбоины, что затрудняло проезд автомобилей и школьного автобуса. Но благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы имеем новую, качественную наиболее безопасную дорогу, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В Прибайкальском районе в этом году планируется привести в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна на четырёх участках.


дорожный ремонт

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