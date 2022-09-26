В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента

Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 25 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в город Кяхта, посетил воинские части и встретился с мобилизованными жителями. По итогам поездки Алексей Цыденов поручил помочь семьям мобилизованных с заготовкой сена и дров. Кроме того, поручено присмотреть за домами мобилизованных, которые живут одни.
Позже в соцсетях глава Бурятии уточнил, что встретился с тремя подразделениями. Было выявлено, что несколько человек оказались призваны по ошибке. Это многодетные отцы и один студент.
- Главная цель поездки - помочь ребятам. Для этого со мной выезжают представители военного комиссариата и прокуратуры. Выявили несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать. Среди них студент и многодетные отцы. По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой, - написал Алексей Цыденов.
Он также рассказал, что были просьбы помочь узаконить гражданские отношения со своей второй половиной. Уже сегодня во все подразделения выехали представители ЗАГСа.
- Многие обратились с просьбой помочь семьям с заготовкой дров, кормов, устройству детей в детские сады и школы. Записали персонально каждую просьбу, отработаем оперативно. Каждая семья будет под нашим пристальным вниманием, - заявил Алексей Цыденов. – Много вопросов по выплате кредитов, ипотеки. Мобилизованные могут оформить кредитные каникулы. И им помогут сделать это на месте. Во все подразделения выезжают представители банков.
Отдельно он обратился к работодателям, напомнив, что за всеми мобилизованными сохраняются рабочие места – это касается и частных предприятий.
- Сохраняются места без расторжения трудового договора. Как вариант, мобилизованного можно отправить в отпуск без содержания, тогда, на его место, временно можно взять другого сотрудника. Но если будут выявлены случаи увольнения мобилизованных, мы примем самые серьёзные меры по отношению к нерадивым работодателям, - пообещал Алексей Цыденов.
Некоторые жители пожаловались, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах.
- Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад. Дойдем до каждого, - пригрозил Алексей Цыденов.
В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента
Общество, Фото:
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