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В Бурятии потушили лесной пожар в нацпарке

В Бурятии потушили лесной пожар в нацпарке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Продолжаются работы по дотушиванию пожара в Закаменском районе

За прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Закаменском районе и Тункинском нацпарке, которые возникли 23 сентября.

С огнём сражались 154 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 12,8 га.

- Очаг в Тункинском нацпарке ликвидирован. Пожар в Закаменском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. На утро 25 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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