Местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по республике: облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по Прибайкалью и северной половине до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -5,-10, днём +7, +12, местами до +17.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +9, +11.
В Улан-Удэ днём до +11 градусов
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