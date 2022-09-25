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В Улан-Удэ днём до +11 градусов

В Улан-Удэ днём до +11 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по республике: облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по Прибайкалью и северной половине до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -5,-10, днём +7, +12, местами до +17.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +9, +11.
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