22 сентября

21 сентября

Популярное

В Бурятии сняли особый противопожарный режим

В Бурятии сняли особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу

Сегодня, 22 сентября, в связи со снижением пожарной опасности на территории Бурятии сняли особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тысяч га.

За аналогичный период прошлого года было 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га.

Ситуация 2020 года была в разы хуже: 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га.

Этим летом большинство пожаров (86%) тушили уже в первые сутки.

Самые распространённые причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнём (54,3%) и из-за грозы (43%).

Всего за год выявлено более 3,5 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено 1700 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 7,1 млн рублей.

особый противопожарный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полицейские напомнили о безопасности на железной дороге
В Бурятии полицейские напомнили о безопасности на железной дороге
Общество, 22.09.2022
Профилактические мероприятия провели для детсадовцев и школьников 
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
Общество, 22.09.2022
В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу
В горсовете Улан-Удэ предложили расширить список льготных проездных
В горсовете Улан-Удэ предложили расширить список льготных проездных
Общество, 22.09.2022
Предложение Вадима Бредний поддержали коллеги
С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание
С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание
Общество, 22.09.2022
Ситуацию прокомментировал военный комиссар Бурятии
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
Общество, 22.09.2022
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания
В Бурятии проведут льготную стерилизацию животных
В Бурятии проведут льготную стерилизацию животных
Общество, 22.09.2022
Оплатить нужно будет только расходы за материалы 
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
Общество, 22.09.2022
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
Общество, 22.09.2022
Прокомментировал порядок нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Бypятии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Общество, 22.09.2022
Всего будет куплено 14 автобусов
Бурятию ждут прохладные выходные
Бурятию ждут прохладные выходные
Общество, 22.09.2022
Ожидаются мокрый снег и дожди
В Улан-Удэ на Гостиных рядах строят детскую площадку с батутами
В Улан-Удэ на Гостиных рядах строят детскую площадку с батутами
Общество, 22.09.2022
Появятся три батута и четыре искусственные горки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^