В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу
Сегодня, 22 сентября, в связи со снижением пожарной опасности на территории Бурятии сняли особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тысяч га.
За аналогичный период прошлого года было 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га.
Ситуация 2020 года была в разы хуже: 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га.
Этим летом большинство пожаров (86%) тушили уже в первые сутки.
Самые распространённые причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнём (54,3%) и из-за грозы (43%).
Всего за год выявлено более 3,5 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено 1700 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 7,1 млн рублей.
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
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