В Бурятии сняли особый противопожарный режим

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу



Сегодня, 22 сентября, в связи со снижением пожарной опасности на территории Бурятии сняли особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тысяч га.



За аналогичный период прошлого года было 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га.



Ситуация 2020 года была в разы хуже: 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га.



Этим летом большинство пожаров (86%) тушили уже в первые сутки.



Самые распространённые причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнём (54,3%) и из-за грозы (43%).



Всего за год выявлено более 3,5 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено 1700 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 7,1 млн рублей.



