В пригороде Улан-Удэ на 3,5 часа перекроют дорогу

Движение ограничат из-за соревнований велосипедистов



В эту субботу, 24 сентября, в Тарбагатайском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту – Кубок Бурятии, чемпионат и первенство республики (0+).



В связи с этим будет ограничено движение от федеральной дороги «Байкал» до села Верхний Саянтуй.



- На участке дороги «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Верхний Саянтуй, протяжённостью 1 км будет полностью перекрыто движение на 3,5 часа с 14:00 до 17:30, - сообщили в минтрансе Бурятии.



Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.



