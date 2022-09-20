Движение ограничат из-за соревнований велосипедистов
В эту субботу, 24 сентября, в Тарбагатайском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту – Кубок Бурятии, чемпионат и первенство республики (0+).
В связи с этим будет ограничено движение от федеральной дороги «Байкал» до села Верхний Саянтуй.
- На участке дороги «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Верхний Саянтуй, протяжённостью 1 км будет полностью перекрыто движение на 3,5 часа с 14:00 до 17:30, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.
В пригороде Улан-Удэ на 3,5 часа перекроют дорогу
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