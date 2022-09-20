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Мошенник из Среднеуральска предстанет перед судом в Бурятии

Мошенник из Среднеуральска предстанет перед судом в Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
Аферист выманил у людей 9,3 млн рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Среднеуральска Свердловской области. Он обвиняется в совершении семи преступлений по статье «Мошенничество».

По версии следствия, мужчина, обладая опытом участия в финансовых пирамидах, с ноября 2018 года по май 2019 года совершил пять мошенничеств в отношении четверых жителей Улан-Удэ, Новосибирска, Арзамаса. Их он обманул, предлагая инвестиции и покупку ценных бумаг и криптовалюты. В общей сложности мошенник вытянул у своих жертв 1,5 млн рублей. 

Аферист обещал вернуть заёмные средства в кратчайшие сроки и с процентами за их использование.

Затем для увеличения доходов от преступной деятельности он создал организованную группу, куда вовлёк жительницу Забайкальского края. Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования. Они создали два интернет-сайта, пользователям которых дали ложные обещания получения дохода при внесении денег в заведомо несуществующие проекты инвестиционной деятельности.

Для привлечения дополнительных взносов людей часть из ранее внесённых денег и из средств новых вкладчиков возвращались им в качестве якобы «дивидендов». При этом никакой коммерческой деятельностью преступники не занимались.

Всего обманом у девяти человек, проживающих в Бурятии и других регионах, украдено 9,3 млн рублей.

- Деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Мошеннику грозит до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Джидинский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении участницы организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней заместителем прокурора республики досудебного соглашения о сотрудничестве.
мошенничество суд прокуратура

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