В деле разбиралась прокуратура
Жительница Прибайкальского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении трудового закона в деятельности учреждения здравоохранения.
Установлено, что женщина с января по март выполняла дополнительную работу в учреждении. Однако ей эти работы не оплачивались.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с работодателя в пользу сельчанки 20 тысяч рублей. Мировой судья судебного участка Прибайкальского района требования прокурора удовлетворил, заявительнице выплачен долг по заработной плате.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительнице Бурятии через суд оплатили дополнительную работу
Общество, Фото:
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