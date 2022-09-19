Жительнице Бурятии через суд оплатили дополнительную работу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Жительница Прибайкальского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении трудового закона в деятельности учреждения здравоохранения.



Установлено, что женщина с января по март выполняла дополнительную работу в учреждении. Однако ей эти работы не оплачивались.



Прокурор района обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с работодателя в пользу сельчанки 20 тысяч рублей. Мировой судья судебного участка Прибайкальского района требования прокурора удовлетворил, заявительнице выплачен долг по заработной плате.



В отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

