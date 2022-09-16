За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ отловили 11 собак













За день во время рейдов в микрорайонах Новая Комушка, Горького и Радужный в Улан-Удэ отловили 11 бездомных собак.Четыре мобильные группы во время межведомственного рейда обошли 293 двора. Сотрудники выписали 37 требований о явке по ст. 47.1, 47.2, 36.2 закона Бурятии «Об административных нарушениях», составили семь протоколов, сообщили в пресс-службе мэрии.– Рейды продолжаются по общегородскому плану. Для удобства горожан была организована работа стационарного ветеринарного пункта Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать своих питомцев на самовыгул, – обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В составе групп представители комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, управления административного контроля, управления общественной безопасности, полиции, городской станции по борьбе с болезнями животных.Кроме масштабных межведомственных рейдов, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют правила содержания собак в городе. Параллельно идёт работа с приютами по пристрою бездомных животных.Всего с начала года в Улан-Удэ отловлено 4694 безнадзорных животных. 1112 бродячих собак обрели новых владельцев.