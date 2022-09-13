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В микрорайоне Улан-Удэ ликвидируют три мазутные котельные

В микрорайоне Улан-Удэ ликвидируют три мазутные котельные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стеклозавод переведут на тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1

В Бурятии утверждена инвестиционная программа, которая предусматривает перевод нагрузки с мазутных котельных микрорайона Стеклозавод на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1. Реконструкцию системы теплоснабжения, в том числе тепломагистрали №3, с подключением потребителей к ТЭЦ-1 планируется выполнить уже в следующем году.

Расходы на реализацию проекта составят более 1,1 млрд рублей, в том числе кредитные источники – 0,8 млрд рублей и средства, выделенные из федерального бюджета – 0,3 млрд рублей.

- К реконструкции планируется приступить уже в следующем году и к началу отопительного сезона 2023 года заменить нагрузку трёх неэффективных мазутных котельных, ухудшающих экологию в Улан-Удэ, тепловыми мощностями Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Около 10000 жителей микрорайона получат тепло от надёжного источника - центральной станции, - рассказал Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге, отметил, что реализация проекта планируется в 2 этапа.

- В рамках первого реконструируют систему теплоснабжения посёлка с переводом котельных в резерв (реконструкция тепломагистрали №3, реконструкция ПНС 3-1, реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ-1 до ТК-3). На втором этапе подключат потребителей к центральному теплоснабжению от тепломагистрали №3 (строительство ПНС 3-2, строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2), - пояснил глава ведомства.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, реализация проекта повысит эффективность и надёжность теплоснабжения потребителей, а также улучшит экологическую обстановку на Стеклозаводе.

Улан-Удэ теплоснабжение котельные ТЭЦ-1 Бурятия мазут

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