В нём приняли участие работники учреждений социальной сферы
Психолог из Бурятии Анастасия Курикалова, работающая в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», победила в межрегиональном конкурсе «Лучшие руководители, социальные работники, воспитатели и специалисты учреждений социальной сферы – 2022».
Как рассказала победительница, конкурс проводился летом во всех регионах, расположенных на территории Российской Федерации. Его цель – выявление и распространение передового опыта социальных работников и специалистов, работающих в организациях социальной сферы. В состав конкурсной комиссии вошли представители оргкомитета, а также руководители подразделений региональных профильных министерств и ведомств и представители профильных СМИ.
На конкурс участниками было представлено портфолио, в котором оценивалось наличие собственных авторских разработок и методик, владение современными технологиями воспитания, наличие публикаций в печатных и электронных СМИ, постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и мастерства, участие в общественной жизни коллектива.
- По итогам данного конкурса психолог Анастасия Сергеевна Курикалова заняла первое место, за что награждена дипломом, сертификатом «Трудовая слава России» за достижение высоких результатов в своей профессиональной деятельности, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбиляру вручили благодарственные письма
Победителям вручили золотые статуэтки
Строящийся объект водоснабжения на Верхней Берёзовке подорожал из-за твёрдых пород
Мероприятие прошло в рамках фермерского фестиваля «Своё»
Бато Дамдинов завоевал «бронзу» престижного турнира
В регионе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию области
Первые места завоевали Дамдин Цыренжапов и Александр Балтуев
Воду от магистральной сети получат почти 35 тысяч жителей
Дорогу уже прошла приёмку
Прогнозируются дожди и понижение температуры
Общее число случаев заболевания приближается к 150 тысячам
Словесная перепалка едва не переросла в драку
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодной выставки-конкурса «Дары осени»
ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и правительство Республики Бурятия в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве
Дождей не ожидается