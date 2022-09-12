Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В нём приняли участие работники учреждений социальной сферы



Психолог из Бурятии Анастасия Курикалова, работающая в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», победила в межрегиональном конкурсе «Лучшие руководители, социальные работники, воспитатели и специалисты учреждений социальной сферы – 2022».



Как рассказала победительница, конкурс проводился летом во всех регионах, расположенных на территории Российской Федерации. Его цель – выявление и распространение передового опыта социальных работников и специалистов, работающих в организациях социальной сферы. В состав конкурсной комиссии вошли представители оргкомитета, а также руководители подразделений региональных профильных министерств и ведомств и представители профильных СМИ.



На конкурс участниками было представлено портфолио, в котором оценивалось наличие собственных авторских разработок и методик, владение современными технологиями воспитания, наличие публикаций в печатных и электронных СМИ, постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и мастерства, участие в общественной жизни коллектива.



- По итогам данного конкурса психолог Анастасия Сергеевна Курикалова заняла первое место, за что награждена дипломом, сертификатом «Трудовая слава России» за достижение высоких результатов в своей профессиональной деятельности, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

