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Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе

Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В нём приняли участие работники учреждений социальной сферы

Психолог из Бурятии Анастасия Курикалова, работающая в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», победила в межрегиональном конкурсе «Лучшие руководители, социальные работники, воспитатели и специалисты учреждений социальной сферы – 2022».

Как рассказала победительница, конкурс проводился летом во всех регионах, расположенных на территории Российской Федерации. Его цель – выявление и распространение передового опыта социальных работников и специалистов, работающих в организациях социальной сферы. В состав конкурсной комиссии вошли представители оргкомитета, а также руководители подразделений региональных профильных министерств и ведомств и представители профильных СМИ.

На конкурс участниками было представлено портфолио, в котором оценивалось наличие собственных авторских разработок и методик, владение современными технологиями воспитания, наличие публикаций в печатных и электронных СМИ, постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и мастерства, участие в общественной жизни коллектива.

- По итогам данного конкурса психолог Анастасия Сергеевна Курикалова заняла первое место, за что награждена дипломом, сертификатом «Трудовая слава России» за достижение высоких результатов в своей профессиональной деятельности, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
Бурятия социальная защита населения психологи конкурс

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