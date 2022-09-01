С 31 августа здесь открыто движение по всем полосам
В Иркутске подошёл к концу ремонт на плотине ГЭС. С 31 августа здесь открыто движение в четыре полосы. Ремонт проводили с конца апреля по конец августа. На участке дороги над крышей машинного зала Иркутской ГЭС заменили гидроизоляцию кровли. Работы велись в круглосуточном режиме.
– За четыре месяца на ремонтируемом участке проведены демонтаж и последующая укладка бетона, выполнены вскрытие, очистка и гидроизоляция восьми температурно-деформационных швов, а также трещин в перекрытиях. Обустроена система водоотведения с дорожного полотна. Уложено более пяти тысяч квадратных метров нового асфальта на проезжей части и прилегающих тротуарах. Для безопасности пешеходов с двух сторон дороги мы установили ограждение, – рассказал директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда.
Для снижения нагрузки на транспортную схему города было организовано двустороннее движение через зону производства работ по одной полосе в каждую сторону, установлены временные дорожные знаки с ограничением скоростного режима, нанесена временная дорожная разметка.
– Думаю, многие ждали открытия этого участка. Работы здесь велись и в ночное время, и в дождь под навесами, - поделился администратор популярного среди автомобилистов сообщества «ДТП 38RUS Иркутск» Альберт Туманов. – Важно, что не было полного закрытия движения на данном участке, а для удобства пешеходов оставили тротуар.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, подрядчик выполнил работы раньше срока.
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
Общество, Фото:
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