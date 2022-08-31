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В квартире на Байкале обнаружили редкую летучую мышь

В квартире на Байкале обнаружили редкую летучую мышь
Общество,  Фото:скриншот
Ранее двухцветный кожан в посёлке Листвянка ещё не встречался

Летучую мышь в собственной квартире обнаружила жительница посёлка Листвянка, расположенного в границах Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Женщина испытала не самые приятные эмоции, но не позволила взять им верх над собой: аккуратно вынесла нежданного «гостя» во двор, откуда он благополучно улетел.

Сибирячке хватило выдержки записать видео со зверьком. Кадры неожиданной встречи женщина передала сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они в свою очередь связались со специалистом по рукокрылым, профессором медуниверситета Александром Ботвинкиным. Он определил в визитёре с угрожающей внешностью двухцветного кожана: этот вид летучих мышей в Листвянке ещё не встречался.

В целом, на Байкале подтверждено обитание 11 видов рукокрылых. Из них на юго-западном побережье озера в последние десятилетия встречались только 8. Обнаружить двухцветного кожана ещё в прошлом веке можно было в Култуке или Слюдянке, однако в последние десятилетия вид, судя по всему, «отодвинул» северную границу своего ареала обитания до Иркутска. И случай в Листвянке – ещё одно тому подтверждение.

Любопытный факт: специалисты фиксировали встречи с двухцветным кожаном в условиях города не только летом, но и в холодное время года. Оказалось, что этот вид летучих мышей охотно использует здания для зимовки. В «благодарность» людям он очищает пространства от комаров и моли, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область летучие мыши дикие животные Листвянка

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