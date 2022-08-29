Улан-удэнцы пожаловались на мусор в лесу

В течение лета 2022 года жители Бурятии неоднократно жаловались на скопления мусора в разных уголках республики – как в столице, так и за её пределами.
Так, например, со скоплением мусора столкнулись жители Соснового Бора. Через социальные сети горожане пожаловались на то, что мусор, скопившийся на местной помойке, не вывозится уже долгое время, хотя жители исправно платят за его вывоз.
А недавно, 25 августа, волонтёры, государственные инспекторы национального парка «Тункинский» провели экологический десант в начале тропы Шумакский Тоом и месте отдыха Зоохэтэй. Тогда с территории было убрано около 20 мешков мусора.
Теперь же жалоба на мусор поступила со стороны жителей Зверосовхоза. В паблике «Аноним 03» появился пост с фотографией большого скопления бытового мусора в лесу неподалёку от местности Первое поле.
«Люди продолжают гадить природу и выбрасывать мусор в лес», - возмутился автор поста.
Теперь же жалоба на мусор поступила со стороны жителей Зверосовхоза. В паблике «Аноним 03» появился пост с фотографией большого скопления бытового мусора в лесу неподалёку от местности Первое поле.
«Люди продолжают гадить природу и выбрасывать мусор в лес», - возмутился автор поста.
«Там сами местные выбрасывают мусор», «Как можно так относиться к своей родной природе, неужели нету ни совести, ни стыда», - комментируют ситуацию другие пользователи.
Отметим, выбрасывание мусора в лесах грозит штрафами. Загрязнение или иное негативное воздействие на леса влечёт наложение административного штрафа для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В случае загрязнения сточными водами, вредными веществами или в защитных лесах штрафы возрастают многократно.