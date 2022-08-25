В Тункинском нацпарке в Бурятии собрали 20 мешков мусора

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Специалисты призывают посетителей убирать за собой мусор



Государственные инспекторы и специалисты национального парка «Тункинский» провели экологический десант в начале тропы Шумакский Тоом и месте отдыха Зоохэтэй.



- Наш отдел совместно с государственными инспекторами стараются поддерживать чистоту на местах отдыха и экологических тропах. Так, в наиболее посещаемых местах экологические десанты проводятся дважды за туристический сезон, - делятся специалисты отдела туризма и рекреации национального парка «Тункинский».



Во время десанта было собрано около 20 мешков мусора. В основном мусор состоял из стеклянных, пластиковых бутылок и жестяных банок, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора.



Национальный парк «Тункинский» призывает каждого убирать за собой мусор и бережно относиться к природе.





