Преступление произошло в прошлом году
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц.
По версии следствия, в ночь с 15 на 16 августа 2021 года компания приятелей распивала спиртные напитки в одном из кафе Киренска, принадлежащем одному из обвиняемых. В ходе застолья между хозяином кафе и 30-летним мужчиной произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой фигурант по телефону вызвал на подмогу своего брата и работника заведения.
Не желая прекращать конфликтную ситуацию, трое злоумышленников настигли потерпевшего и нанесли ему по телу и голове множество ударов руками и ногами. Когда 30-летний мужчина попытался убежать, один из фигурантов повалил его на землю и, помимо ударов руками и ногами по голове и телу, нанёс множество ударов имевшимся при нём ножом.
Потерпевший от полученных травм через непродолжительное время скончался.
- Следователи совместно с сотрудниками полиции по горячим следам задержали одного из фигурантов, а остальных через время в Красноярском крае и г. Москве. По ходатайству следствия судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступления.
Сейчас уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Общество, Фото:
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