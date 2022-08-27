27 августа

26 августа

Популярное

Трое жителей Иркутской области убили мужчину

Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в прошлом году

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 августа 2021 года компания приятелей распивала спиртные напитки в одном из кафе Киренска, принадлежащем одному из обвиняемых. В ходе застолья между хозяином кафе и 30-летним мужчиной произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой фигурант по телефону вызвал на подмогу своего брата и работника заведения.

Не желая прекращать конфликтную ситуацию, трое злоумышленников настигли потерпевшего и нанесли ему по телу и голове множество ударов руками и ногами. Когда 30-летний мужчина попытался убежать, один из фигурантов повалил его на землю и, помимо ударов руками и ногами по голове и телу, нанёс множество ударов имевшимся при нём ножом.

Потерпевший от полученных травм через непродолжительное время скончался.

- Следователи совместно с сотрудниками полиции по горячим следам задержали одного из фигурантов, а остальных через время в Красноярском крае и г. Москве. По ходатайству следствия судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступления.

Сейчас уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
уголовное дело следователи суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Общество, 27.08.2022
Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Общество, 27.08.2022
Преступление произошло в прошлом году
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
Общество, 27.08.2022
Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Общество, 27.08.2022
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Общество, 27.08.2022
Следующий этап пройдёт в Иволгинском районе
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
Общество, 27.08.2022
Документы на соискание будут принимать по 27 сентября
В Бурятии до +25 градусов
В Бурятии до +25 градусов
Общество, 27.08.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
Общество, 26.08.2022
Улан-Удэ и Гусиноозёрск принимают музыкальный фестиваль «Русское лето»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
Общество, 26.08.2022
Соревноваться в велогонках будут как профессионалы, так и любители
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Общество, 26.08.2022
Часть программы покажут в кинозалах Якутии
В Кяхте пройдёт цветочный конкурс-выставка
В Кяхте пройдёт цветочный конкурс-выставка
Общество, 26.08.2022
Победителей наградят ценными призами
День знаний отметят в этномузее Бурятии
День знаний отметят в этномузее Бурятии
Общество, 26.08.2022
Посетить анимационную программу приглашают школьников и их родителей
Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»
Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»
Общество, 26.08.2022
В Северной столице отметят 107-летие дацана «Гунзэчойнэй»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^