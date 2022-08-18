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Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы

Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Только с начала августа вертолётом из Кырена эвакуировали 20 пациентов

Вечером 16 августа в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии произошёл несчастный случай с двухлетним малышом. Семья с ребёнком приехала в курортную местность на отдых, когда мальчик получил травму. Он упал с лестницы высотой более двух метров прямо на голову.

Тем же вечером его срочно доставили в Тункинскую районную больницу в село Кырен.

- При поступлении в экстренном порядке было проведено клинико-инструментальное обследование. Состоялся консилиум с врачами санитарной авиации, на котором согласовали тактику ведения пациент. Была вызвана бригада санитарной авиации территориального центра медицины катастроф Бурятии, - сообщили «Байкал-Daily» в Тункинской центральной районной больнице.

Медики Тункинской ЦРБ во главе с главврачом больницы и специалисты Минздрава РБ сработали быстро и слаженно. В пять часов утра автомобилем санитарной авиации прибыл для осмотра нейрохирург. В 7:45 прилетел вертолёт.

Так как состояние юного пациента было стабильным, без отрицательной динамики, ребёнка вертолётом эвакуировали в Улан-Удэ, в детскую республиканскую клиническую больницу.

В Тункинской центральной районной больнице имеется своя вертолётная площадка, которая не раз спасала жизни таких экстренных пациентов. Однако, отметим, в связи с отсутствием светосигнального оборудования вертолёты здесь могут приземляться только в дневное время.

Между тем, потребность в вертолётной площадке огромная. Только с начала августа вертолётами санавиации из Кырена было эвакуировано 20 пациентов. Это не только жители Тункинского района, но из других районов республики и Иркутской области. В том числе туристы, получившие различные травмы, водители и пассажиры, пострадавшие в ДТП, а также больные с инфарктом миокарда, инсультами, беременные с тяжёлой патологией… Объяснять, насколько важна оперативность оказания им медпомощи, не нужно.

- При полном оснащении вертолётной площадки недостающим оборудованием возможно в круглосуточном режиме оказывать экстренную специализированную медицинскую помощь всем нуждающимся пациентам, - подчеркнули медики центральной районной больницы.

Кроме того, здесь отметили, что действия работников Тункинской больницы и территориального центра медицины катастроф по оказанию экстренной помощи уже слажены и отработаны.

Тункинская ЦРБ Тункинский район Бурятия здравоохранение

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