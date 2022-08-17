Церемония прощания состоялась в Курумканском районе
16 августа в селе Курумкан в Бурятии проводили в последний путь 21-летнего военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. При выполнении воинского долга погиб Богдан Константин Вадимович.
Константин Богдан родился 2 февраля 2001 года в посёлке Оловянный Читинской области. Там учился с первый по восьмой классы. В 2015 году семья переехала в Курумкан, где Константин окончил девятый класс.
В 2016 году поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса.
Вскоре был призван в армию. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках. Затем заключил контракт.
- Константин Вадимович до конца остался верен воинской присяге и навеки прославил честь солдата Российской Федерации. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно, - сообщает «Курумкан-инфо».
В Бурятии простились с погибшим на Украине 21-летним военным
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фотографии фауны республики могут быть представлены на масштабной цифровой выставке
Церемония прощания состоялась в Курумканском районе
В отдалённых районах уже начались заморозки
Специалисты объяснили, почему на Бурятию не может обрушиться Сарма – самый мощный на Байкале ветер
Актриса побывала на Ольхоне
Елена Быкова и Виктор Зайцев присоединились к гуманитарной миссии
Сквер «Серебряной воды» также будет носить имя бывшего руководителя «Водоканала»
Мероприятие состоялось 13 августа
АН-2 покрасили и снабдили подсветкой
Отдыхающие массово жалуются на дороги, мусор, коров и стихийную торговлю
Парковка на улице Сухэ-Батора значительно изменится
Неприятный сюрприз обнаружила горожанка в хлебе из супермаркета
Работы на участке не успели завершить до утра
Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
Такие показатели прежде были ещё в начале марта