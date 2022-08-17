В Бурятии простились с погибшим на Украине 21-летним военным

Церемония прощания состоялась в Курумканском районе



16 августа в селе Курумкан в Бурятии проводили в последний путь 21-летнего военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. При выполнении воинского долга погиб Богдан Константин Вадимович.



Константин Богдан родился 2 февраля 2001 года в посёлке Оловянный Читинской области. Там учился с первый по восьмой классы. В 2015 году семья переехала в Курумкан, где Константин окончил девятый класс.



В 2016 году поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса.



Вскоре был призван в армию. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках. Затем заключил контракт.



- Константин Вадимович до конца остался верен воинской присяге и навеки прославил честь солдата Российской Федерации. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно, - сообщает «Курумкан-инфо».

