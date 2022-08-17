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В Бурятии простились с погибшим на Украине 21-летним военным

В Бурятии простились с погибшим на Украине 21-летним военным
Общество, 
Церемония прощания состоялась в Курумканском районе

16 августа в селе Курумкан в Бурятии проводили в последний путь 21-летнего военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. При выполнении воинского долга погиб Богдан Константин Вадимович.

Константин Богдан родился 2 февраля 2001 года в посёлке Оловянный Читинской области. Там учился с первый по восьмой классы. В 2015 году семья переехала в Курумкан, где Константин окончил девятый класс.

В 2016 году поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса.

Вскоре был призван в армию. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках. Затем заключил контракт.

- Константин Вадимович до конца остался верен воинской присяге и навеки прославил честь солдата Российской Федерации. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно, - сообщает «Курумкан-инфо». 
смерть

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