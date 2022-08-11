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В Улан-Удэ в водопроводной воде обнаружили серебро

В Улан-Удэ в водопроводной воде обнаружили серебро
Общество,  Фото:pixabay.com
Не исключено, что именно природная очистка серебром делает улан-удэнскую воду такой приятной на вкус

В Улан-Удэ в водопроводной воде во время традиционных исследований было обнаружено серебро.

- Сотрудники испытательной лаборатории обнаружили, что в воде, поднятой из скважин богородского водозабора, присутствуют примеси серебра - всего 0,042 мг на литр, что не превышает действующих требований СанПиН. Такое его количество абсолютно безопасно для человека, - сообщили в МУП «Водоканал».

Не исключено, что именно природная очистка серебром делает улан-удэнскую водопроводную воду такой приятной на вкус.

- Водопроводная вода в Улан-Удэ поистине уникальна - многие гости столицы Бурятии отмечают, что она по вкусу практически не отличается от родниковой. Конечно, ведь глубина скважин, из которых она добывается, варьируется от 30 до 180 метров. Природа наделила нашу водопроводную воду такими свойствами, что она фактически не нуждается в дополнительном обеззараживании - оно происходит естественным путём, - пояснил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

По мнению специалистов, появление серебра в водопроводной воде обусловлено только природными факторами.

Ещё Гиппократ использовал листы и повязки, пропитанные водой, настоявшейся в серебряных чашах, для лечения ран. Древнегреческий историк Геродот упоминал, что в войсках персидского царя Кира II Великого для перевозки воды использовались только серебряные сосуды: это позволяло сохранять жидкость пригодной для питья в условиях длительных походов. Антимикробную активность серебра использовали и в ХХ веке. На его основе изготовляли капли для лечения глазных инфекций, его принимали внутрь при самых разных болезнях, в том числе, и от простуды. Популярность серебряной воды снизилась лишь с появлением антибиотиков.

Отметим, несмотря на возможные ценные свойства водопроводной воды, ежедневные профилактические мероприятия по очистке воды при помощи современной станции обеззараживания «Водоканал» будет проводить в штатном режиме.

Из-за угрозы паводков с начала июля проводится усиленный контроль качества питьевой воды основных водозаборов Улан-Удэ.

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