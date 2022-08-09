В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды

Холодная погода может оставить сельчан без урожая



В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды. Тревожную информацию сообщила газета «Джидинка».



По сообщению местных жителей, температура воздуха ночью опустилась до -5 градусов, а на улице появился иней. Всё это пагубно сказалось на овощах и ягодах.



- Как сообщают жители, вчера ночью в Орлике температура ночью опустилась до -5. Это в райцентре, а в горах и того ниже. Уже 8 августа окинцы раньше всех наблюдали иней на улице. Официальный прогноз был -2, но реально было ниже, - сообщает газета «Джидинка». – Зима близко!



