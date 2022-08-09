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В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды

В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды
Общество,  Фото:газета "Джидинка"
Холодная погода может оставить сельчан без урожая

В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды. Тревожную информацию сообщила газета «Джидинка».

По сообщению местных жителей, температура воздуха ночью опустилась до -5 градусов, а на улице появился иней. Всё это пагубно сказалось на овощах и ягодах.

- Как сообщают жители, вчера ночью в Орлике температура ночью опустилась до -5. Это в райцентре, а в горах и того ниже. Уже 8 августа окинцы раньше всех наблюдали иней на улице. Официальный прогноз был -2, но реально было ниже, - сообщает газета «Джидинка». – Зима близко!

заморозки

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