Холодная погода может оставить сельчан без урожая
В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды. Тревожную информацию сообщила газета «Джидинка».
По сообщению местных жителей, температура воздуха ночью опустилась до -5 градусов, а на улице появился иней. Всё это пагубно сказалось на овощах и ягодах.
- Как сообщают жители, вчера ночью в Орлике температура ночью опустилась до -5. Это в райцентре, а в горах и того ниже. Уже 8 августа окинцы раньше всех наблюдали иней на улице. Официальный прогноз был -2, но реально было ниже, - сообщает газета «Джидинка». – Зима близко!
В Окинском районе Бурятии помёрзли огороды
Общество, Фото:
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