В Иволгинском районе Бурятии оштрафовали директоров трёх школ

Прокуратура выявила нарушения



Как выявила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии образовательные учреждения нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок. Организации не разместили в едином реестре контрактов сведения об исполнении поставщиками своих обязательств по муниципальным контрактам.



Трём директорам школ внесены прокурорские представления, которые удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений.



Кроме того, в отношении директоров общеобразовательных учреждений возбуждены три дела об административном правонарушении за непредставление обязательных сведений и документов, подлежащих включению в реестр контрактов. Им назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

