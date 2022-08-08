Прокуратура выявила нарушения
Как выявила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии образовательные учреждения нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок. Организации не разместили в едином реестре контрактов сведения об исполнении поставщиками своих обязательств по муниципальным контрактам.
Трём директорам школ внесены прокурорские представления, которые удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений.
Кроме того, в отношении директоров общеобразовательных учреждений возбуждены три дела об административном правонарушении за непредставление обязательных сведений и документов, подлежащих включению в реестр контрактов. Им назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Иволгинском районе Бурятии оштрафовали директоров трёх школ
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