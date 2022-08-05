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В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску ветерану Михаилу Серебрянникову

В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску ветерану Михаилу Серебрянникову
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Михаил Демьянович Серебрянников работал комендантом в лечебно-трудовом профилактории

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ торжественно открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, работнику уголовно-исполнительной системы Михаилу Демьяновичу Серебрянникову.

В церемонии открытия приняли участие начальник УФСИН Бурятии Сергей Кудрявцев, заместитель начальника управления Алексей Кочетов, врио начальника колонии-поселения № 3 Владимир Середкин и председатель совета ветеранов КП-3 Зоя Осудина.

После торжественного перерезания ленточки сотрудники возложили цветы к мемориальной доске.



Михаил Демьянович Серебрянников родился 8 октября 1921 года в селе Бурдуково Прибайкальского района. В апреле 1941 года был призван на действительную военную службу, воевал на Балтийском фронте, в 44-м получил контузию.

После войны в 46 году был уволен из армии и вернулся в Бурятию, где с 1946-1975 года работал директором Турунтаевской средней школы Прибайкальского района. А с 1975 года по 1986 год работал комендантом в лечебно-трудовом профилактории (ныне колония-поселение №3).

Был награждён орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».
колония мемориальная доска ветераны ВОВ

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