Статую Будды и 16 субурганов освятят в Бурятии

















21 августа в Мухоршибирском районе Бурятии состоится освящение новой статуи Будды Майдари и 16 возведённых субурганов. Хурал пройдёт в Тугнуйском дацане.Отмечается, что статуя Будды Майтреи в высоту три метра.- 21 августа при чтении величественного хурала Ганжур в нашем дацане пройдёт большой праздник, посвящённый освящению статуи Рабнай Будды будущего Майтреи и 16 субурганов. Это действительно великое событие, к которому мы долго шли, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи.19 и 20 августа более 15 лам будут читать Учения Будды, собранное в 108 томах Ганжур.21 августа под личным руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева состоится сама торжественная церемония освящения.По завершению хурала состоятся спортивные соревнования по национальной борьбе, конным скачками и стрельбе из лука. Ожидается приезд и выступление звёзд бурятской эстрады.