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Статую Будды и 16 субурганов освятят в Бурятии

Статую Будды и 16 субурганов освятят в Бурятии
Общество,  Фото:Сангха России
«К этому событию мы долго шли», - рассказали в Сангхе

21 августа в Мухоршибирском районе Бурятии состоится освящение новой статуи Будды Майдари и 16 возведённых субурганов. Хурал пройдёт в Тугнуйском дацане.

Отмечается, что статуя Будды Майтреи в высоту три метра.

- 21 августа при чтении величественного хурала Ганжур в нашем дацане пройдёт большой праздник, посвящённый освящению статуи Рабнай Будды будущего Майтреи и 16 субурганов. Это действительно великое событие, к которому мы долго шли, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи.


19 и 20 августа более 15 лам будут читать Учения Будды, собранное в 108 томах Ганжур.

21 августа под личным руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева состоится сама торжественная церемония освящения.

По завершению хурала состоятся спортивные соревнования по национальной борьбе, конным скачками и стрельбе из лука. Ожидается приезд и выступление звёзд бурятской эстрады.







буддизм

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