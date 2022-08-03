В Бурятии стабилизируются цены на стройматериалы

Поставщики постепенно снижают необоснованно поднятые цены



В июле на рынке Бурятии наблюдалась стабилизация цен на стройматериалы, а по некоторым видам и группам продолжилось их снижение. Во-первых, взрывной рост цен в предыдущие периоды охладил спрос, особенно в частном секторе. Во-вторых, поставщики стройматериалов «пришли в себя» и постепенно снижают необоснованно поднятые цены, пояснили в отделе ценообразования Госэкспертизы РБ.



Прошлый месяц был для рынка строительных материалов Бурятии относительно спокойным. Цены на такие большие группы товаров, как кирпич и бетонные блоки, бетоны и растворы, песчано-гравийные смеси, отделочные и кровельные материалы, арматуру и инженерно-технические изделия, не менялись.



На этом фоне продолжилось снижение цен на металлопрокат. Так, цена на прокатные профили (швеллер, уголок) снизилась на 3-7%, листовой холоднокатанный металлопрокат – на 9%, труба профильная подешевела на 1-7%.



Заметно снизилась цена на радиаторы отопительные чугунные (-13%) и на оконные блоки из ПВХ профиля (-16%). Куб пиломатериала за месяц стал дешевле на 5-7 %. В очередной раз подешевели ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – на этот универсальный строительный материал цена снизилась на 20%. На 4% упала цена на минераловатные плиты.



Но и факты повышения цен в июле тоже имели место. Так, цемент популярной марки II/A-З 32,5H подорожал на 6,6%. И хотя это пока никак не сказалось на цене бетонов и растворов, отложенная реакция (повышение цены) вполне может быть в дальнейшем.



Кажется, что в июле незначительно подорожал битум – на 2%. Но месяцем раньше битум стал дороже на целых 30%. Напоминаем, что это связано с изменением региона поставки. В ближайшем к нам Ангарске запасы битума закончились, и теперь его приходится возить из Ярославля.



- По-прежнему говорить о полной стабилизации на рынке строительных материалов всё ещё рано, поэтому строителям надо внимательно изучать цены, чтобы учесть их колебания и не остаться в проигрыше, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, ссылаясь на данные отдела ценообразования и сметного нормирования Госэкспертизы республики.



