В Бурятии провели акцию «Пристегните ремень»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла в Джидинском районе



В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД вместе с председателем общественного совета при местном отделе полиции Саяном Самбаевым провели профилактическую акцию «Пристегните ремни».



Автоинспекторы в очередной раз напомнили автомобилистам о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



Сотрудники ГИБДД привели печальные примеры, когда пренебрежение средствами пассивной защиты приводили к непоправимым последствиям.



- Уделите пару секунд на то, чтобы пристегнуться ремнём безопасности, ведь в случае возникновения аварийной ситуации он может сохранить вам жизнь и здоровье, - призывали сотрудники ГИБДД.



Саян Самбаев призвал взрослых внимательно подходить к выбору детских удерживающих устройств, и покупать только сертифицированные устройства.



