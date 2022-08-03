Акция прошла в Джидинском районе
В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД вместе с председателем общественного совета при местном отделе полиции Саяном Самбаевым провели профилактическую акцию «Пристегните ремни».
Автоинспекторы в очередной раз напомнили автомобилистам о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Сотрудники ГИБДД привели печальные примеры, когда пренебрежение средствами пассивной защиты приводили к непоправимым последствиям.
- Уделите пару секунд на то, чтобы пристегнуться ремнём безопасности, ведь в случае возникновения аварийной ситуации он может сохранить вам жизнь и здоровье, - призывали сотрудники ГИБДД.
Саян Самбаев призвал взрослых внимательно подходить к выбору детских удерживающих устройств, и покупать только сертифицированные устройства.
В Бурятии провели акцию «Пристегните ремень»
Общество, Фото:
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