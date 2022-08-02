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В Бурятии водителей, едущих на Байкал, просили не пьянствовать

В Бурятии водителей, едущих на Байкал, просили не пьянствовать
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Акция прошла на федеральной трассе

В Бурятии сотрудники ГИБДД и специалисты управления федеральных дорог «Южный Байкал» устроили акцию на федеральной трассе «Байкал». Водителей, которые ехали к местам отдыха на Байкал, останавливали и напоминали о трезвом вождении.

- Водителям и пассажирам напомнили об основных факторах риска при движении на федеральных дорогах. Автомобилистам рекомендовали учитывать интенсивность транспортного потока, особенности рельефа местности, состояние дорожного покрытия и метеорологические условия. Отдельное внимание уделили вопросу недопустимости вождения в состоянии опьянения. Участников дорожного движения предупредили: «Чтобы отдых не был омрачен аварийной ситуацией, не допускайте фактов вождения в нетрезвом виде. Помните о безопасности своих близких и других граждан», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водителям раздали тематические памятки по соблюдению правил дорожного движения и пожелали безопасных дорог.



Байкал ГИБДД

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