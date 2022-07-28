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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Утром при прояснении туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля по северной половине республики облачно, дожди, ночью местами сильные дожди. По южной половине переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, при дожде +12,+17.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.
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