В селе Бурятии построят новую школу

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Одобрена проектная документация на строительство школы в Тарбагатайском районе



Положительное заключение по проектной документации на строительство школы в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии было выдано Госэкспертизой. Проект был выполнен как привязка к новой местности другого проекта по строительству школы в селе Монды Тункинского района. Его признали аналогичным по назначению и проектной мощности, а также по соответствию природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство.



Новое здание школы на 100 учащихся в селе Десятниково представляет собой двухэтажное здание с подвалом, общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием школы планируется построить газовую котельную, скважины с насосными станциями и станцией водоочистки для водоснабжения школы, пожарные резервуары, выгребные и другие сооружения.



Проектируемое здание школы имеет стандартный набор учебных классов, мастерских и лабораторий, а также библиотеку, спортивный зал, столовую, медпункт и прочее. Рядом со школой планируется построить школьный стадион, а территорию благоустроят.



Земельный участок под проектируемую школу находится в северной части села и граничит с территориями, где располагаются сельская администрация, дом культуры и существующая школа.



Сметная стоимость строительства в ценах на 2 квартал 2022 года составляет 516 млн рублей. Из них 98 % - средства федерального бюджета, 2 % - республиканского. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

