Одобрена проектная документация на строительство школы в Тарбагатайском районе
Положительное заключение по проектной документации на строительство школы в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии было выдано Госэкспертизой. Проект был выполнен как привязка к новой местности другого проекта по строительству школы в селе Монды Тункинского района. Его признали аналогичным по назначению и проектной мощности, а также по соответствию природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство.
Новое здание школы на 100 учащихся в селе Десятниково представляет собой двухэтажное здание с подвалом, общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием школы планируется построить газовую котельную, скважины с насосными станциями и станцией водоочистки для водоснабжения школы, пожарные резервуары, выгребные и другие сооружения.
Проектируемое здание школы имеет стандартный набор учебных классов, мастерских и лабораторий, а также библиотеку, спортивный зал, столовую, медпункт и прочее. Рядом со школой планируется построить школьный стадион, а территорию благоустроят.
Земельный участок под проектируемую школу находится в северной части села и граничит с территориями, где располагаются сельская администрация, дом культуры и существующая школа.
Сметная стоимость строительства в ценах на 2 квартал 2022 года составляет 516 млн рублей. Из них 98 % - средства федерального бюджета, 2 % - республиканского. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В селе Бурятии построят новую школу
Общество, Фото:
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