Казаки Бурятии встретились на традиционном фестивале

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

В Иволгинском районе завершился фестиваль «Забайкал, наш славный батюшка»



В Бурятии завершился 12-й республиканский фестивалей казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка». В мероприятии приняли участие народные ансамбли из Бичурского, Джидинского, Кабанского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского, Иволгинского районов, а также города Улан-Удэ.



Также казаки соревновались в навыках стрельбы, метании копья, джигитовке и верховой езде.



В соревнованиях «Казачье многоборье» победителями стали:

Первое место – Юрий Дагбаев, Бичурская станица;

Второе место – Евгений Кучумов, Верхнеудинская станица;

Третье место – Юрий Фёдоров, Мухоршибирская станица.



В вольной джигитовке лучшие навыки показали:

Первое место – Татьяна Мокрова, Кабанская слобода;

Второе место – Вячеслав Савельев, Верхнеудинская станица;

Третье место – Юрий Федоров, Мухоршибирская станица.



В соревнованиях казаков-пластунов победили:

Первое место – Иван Корнаков, Закаменская станица;

Второе место – Самбу Жимбеев, Верхнеудинская станица;

Третье место – Иннокентий Некипелов, Бичурская станица.



В «Казачьей версте» победителями стали:

Первое место – Елизавета Колупаева, Иволгинский район;

Второе место – Юрий Дагбаев, Бичурская станица;

Третье место – Юрий Фёдоров, Мухоршибирская станица.



Кроме этого, в рамках фестиваля провели конкурс на лучшее казачье жилище. Гости праздника смогли посмотреть народные промыслы, познакомиться с бытом и обычаями казаков, а также отведать блюда традиционной кухни, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



По результатам оценки жюри победителями конкурса «Казачье подворье» стали:

Первое место – Бичурский район;

Второе место – Кабанский район;

Третье место – Селенгинский район.

