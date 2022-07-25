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Казаки Бурятии встретились на традиционном фестивале

Казаки Бурятии встретились на традиционном фестивале
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В Иволгинском районе завершился фестиваль «Забайкал, наш славный батюшка»

В Бурятии завершился 12-й республиканский фестивалей казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка». В мероприятии приняли участие народные ансамбли из Бичурского, Джидинского, Кабанского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского, Иволгинского районов, а также города Улан-Удэ.

Также казаки соревновались в навыках стрельбы, метании копья, джигитовке и верховой езде.

В соревнованиях «Казачье многоборье» победителями стали:
Первое место – Юрий Дагбаев, Бичурская станица;
Второе место – Евгений Кучумов, Верхнеудинская станица;
Третье место – Юрий Фёдоров, Мухоршибирская станица.

В вольной джигитовке лучшие навыки показали:
Первое место – Татьяна Мокрова, Кабанская слобода;
Второе место – Вячеслав Савельев, Верхнеудинская станица;
Третье место – Юрий Федоров, Мухоршибирская станица.

В соревнованиях казаков-пластунов победили:
Первое место – Иван Корнаков, Закаменская станица;
Второе место – Самбу Жимбеев, Верхнеудинская станица;
Третье место – Иннокентий Некипелов, Бичурская станица.

В «Казачьей версте» победителями стали:
Первое место – Елизавета Колупаева, Иволгинский район;
Второе место – Юрий Дагбаев, Бичурская станица;
Третье место – Юрий Фёдоров, Мухоршибирская станица.

Кроме этого, в рамках фестиваля провели конкурс на лучшее казачье жилище. Гости праздника смогли посмотреть народные промыслы, познакомиться с бытом и обычаями казаков, а также отведать блюда традиционной кухни, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

По результатам оценки жюри победителями конкурса «Казачье подворье» стали:
Первое место – Бичурский район;
Второе место – Кабанский район;
Третье место – Селенгинский район.
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