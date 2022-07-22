«Семья года-2022» проживает в Дульдургинском районе
Победителями всероссийского конкурса «Семья года-2022» стали 85 семей со всех регионов страны. В число лучших в номинации «Семья – хранитель традиций» вошла семья Доржи и Саяны Дориевых из села Зуткулей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа. Супруги вместе уже более 30 лет, у пары есть двое детей: дочь и сын, а также внуки.
Благодаря занятиям художественным промыслом и творчеством семья известна не только в своём поселении, но и за пределами края. Глава семьи Доржи – участник художественной самодеятельности, ведущий актёр Зуткулейского народного театра. Супруга Саяна увлекается стрельбой из лука и создаёт авторские куклы и сувениры из разного материала, занимается плетением ковров из конского волоса в национальном стиле. Эти навыки и умения передали им их родители. Отец Саяны был единственным мастером в Забайкалье, изготавливающим настоящий бурятский лук «Эбэр номо».
Осенью семей-победителей будут чествовать на торжественных мероприятиях в регионах и на всероссийской торжественной церемонии. Полный список финалистов представлен на сайте фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Семья из Агинского округа победила на всероссийском конкурсе
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