Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию

Название и структуру утвердят в декабре этого года
20 июля в международном детском центре «Артек» прошло учредительное собрание Российского движения детей и молодёжи, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В собрании приняли участие 15 ребят из Бурятии, которые отдыхают в Крыму в рамках смены «Артек» собирает друзей».
В СМИ уже поспешили назвать новую организацию «Пионерской», однако, у нового объединения детей и молодёжи пока нет названия. Название и структура будут утверждены в декабре этого года на финальном собрании, где будут представлены все регионы страны. Выбирать имя организации будут делегаты, а пока начинается сбор вариантов.
Что является целью создания такого движения? В первую очередь, эта организация призвана объединить все детские и молодёжные организации, все структуры, занимающиеся воспитанием в единую сеть. 20 июля в учредительном собрании приняли участие 26 детских и молодёжных организаций, но присоединится к движению могут все желающие.
- Сейчас существует множество различных детских и молодёжных программ, которые направлены на поощрение учёбы, социально полезной активности, патриотического воспитания, но все они пока разрозненны. Организация, которая объединит и систематизирует все хорошие начинания, сможет совершить настоящий прорыв в детском воспитании в нашей стране, – считает врио министра образования и науки республики Бурятия Валерий Поздняков.
Дети и молодёжь сейчас занимаются волонтёрской деятельностью в рамках федеральных и республиканских добровольческих объединений, участвуют в конкурсах на платформе «Другое дело», обучаются и соревнуются в олимпиадах на платформе «Большая перемена», получают различные гранты. И таких государственных и общественных программ сейчас сотни. Активные ребята поощряются призами, путешествиями или путёвками во всероссийские детские центры, проходят внешкольное обучение и даже получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Однако из-за отсутствия первичного организационного звена в каждой школе охват у таких мероприятий далеко не полный. По данным министерства просвещения РФ, в текущих движениях задействованы лишь 3 млн детей. Новый вектор развития детского движения объединит под своей эгидой более 18 миллионов. Известно, что участие в новом детском и молодёжном движении будет строго добровольным, каждый ребёнок будет сам принимать решение, интересно ли ему это, или нет.
Новое движение поможет школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников. Это станет возможно благодаря развитой сети партнёрских организаций: вузов, бизнес-партнёров, творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
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