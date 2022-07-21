В Улан-Удэ проверили благоустройство объектов «Народного бюджета»









Далее комиссия проверила новую спортивную площадку на улице Жердева, возле школы №32. Площадь площадки – 10x20 метров. Только одного миллиона оказалось недостаточно. Депутаты на обустройство проекта привлекли ещё 800 тысяч, выделенных в рамках наказов.



- Вот, живой пример, когда не хватило миллиона, чтобы реализовать проект. Депутат добавил средства с наказов, потому что до этого он уже был сформирован. По итогу он обошёлся нам в 1,8 млн рублей, где один миллион с народного бюджета и 800 тысяч с депутатских наказов. И вот получился реально хороший объект, - пояснил депутат улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



В целом у проверяющих вопросов по объекту не возникло. По их мнению, работа была проделана добротная. Далее комиссия проверила новую спортивную площадку на улице Жердева, возле школы №32. Площадь площадки – 10x20 метров. Только одного миллиона оказалось недостаточно. Депутаты на обустройство проекта привлекли ещё 800 тысяч, выделенных в рамках наказов.- Вот, живой пример, когда не хватило миллиона, чтобы реализовать проект. Депутат добавил средства с наказов, потому что до этого он уже был сформирован. По итогу он обошёлся нам в 1,8 млн рублей, где один миллион с народного бюджета и 800 тысяч с депутатских наказов. И вот получился реально хороший объект, - пояснил депутат улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков.В целом у проверяющих вопросов по объекту не возникло. По их мнению, работа была проделана добротная.









В Улан-Удэ начался мониторинг объектов, возведённых по программе «Народный бюджет». Сегодня утром на улицы города с проверкой выехали депутаты горсовета, представители комбината по благоустройству, комитета городского хозяйства, ОНФ и администрации Улан-Удэ.Сумма ремонта каждого объекта составила 1 млн рублей. Так, на улице Тулаева построили длинный тротуар. Проверяющие удовлетворительно оценили работу подрядчика, однако всё же высказали несколько замечаний. В некоторых местах были обнаружены сколы, отсутствие водоотводной системы на проезжей части, а посреди тротуара – громоздкий люк посреди тротуара.- Наша головная боль – это люк, принадлежащий интернет-провайдеру. Район сейчас занимается этим, в ближайшее время люк опустят. По нормативу люк должен выступать не более чем на два сантиметра. Сейчас, конечно, это ни в какие ворота, но администрация района работает с интернет-компанией, и постарается всё уладить, - рассказал председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.В свою очередь, подрядчик также обещал устранить все мелкие нарушения.Сквер «Детство» на улице Терешковой также попал под программу «Народный бюджет». Там жильцы просили заменили старую тротуарную плитку на новую, так как состояние прежней было печальное. Что, собственно, и сделали. Вадим Имидеев особо отметил, что новая плитка местного производства.- Новая плитка, которая здесь применена – это наше производство цеха комбината по благоустройству. При планировании дизайна проекта в марте-апреле мы поставили условия, что плитка должна быть выполнена в несколько цветов с орнаментами. И вот, какого эффекта мы ждали, мы добились, - пояснил Имидеев.Работы были выполнены на 100%. Если при сдаче объекта будут выявлены замечания, специалисты обещают оперативно на это реагировать.- Работы были выполнены в полном объёме подрядчиком. Если появятся замечания, будем оперативно реагировать, - рассказал и.о начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Николай Мадюськин.Член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских дал хорошую оценку работе подрядчиков, заявив, что деньги потрачены не зря.- Мы сегодня выехали на шесть объектов, которые заложены в «Народный бюджет». В принципе, работа неплохая. Есть, конечно, некоторые недоделки, но по факту деньги потрачены не зря. Как коллеги говорят: «Это всё исправимо». Честно говоря, за миллион рублей народный объект очень сложно сделать или вообще создать новый, - прокомментировал Замолотских.В этом году по проекту «Народный бюджет» благоустраивают 36 объектов – по одному на округ каждого городского депутата, а ещё шесть выбрали дополнительно на тех округах, где жители проявили активность. Все объекты для благоустройства улан-удэнцы выбрали самостоятельно в прошлом году во время голосования. Главная идея проекта – дать возможность горожанам самим определить, что именно необходимо сделать в их районе.