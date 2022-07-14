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В районе Иркутской области ввели режим ЧС

В районе Иркутской области ввели режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области бушуют дожди и сильный ветер

За прошедшие сутки в нескольких районах Иркутской области прошли сильные дожди с грозами и бушующим ветром. Осадки прошли по территории северных, западных, южных районов интенсивностью до 54 мм.

В результате непогоды без электричества остались 11 населённых пунктов в шести районах региона. Но больше всех досталось Черемховскому району.

В селе Голуметь была повреждена крыша у пяти зданий: голуметской средней общеобразовательной школы, дома культуры, водонапорной башни, больницы, котельной. Отметим, учреждения продолжают работать. Также повреждены посевы сельскохозяйственных культур.

- Решением районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности на территории Черемховского района введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


режим ЧС

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